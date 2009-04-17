Soruşturma Yargıtay'a saldırıdır

Adalet Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, 'Yargıtay'a sonunda müfettişler de sokuldu' dedi.



Adalet Bakanlığı'nın ikisi adli, ikisi de disiplin olmak üzere yürütülen soruşturmada savunmasını istediği YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, dün akşam NTV'de Can Dündar'ın sorularını yanıtladı.



'Bu Yargıtay'a saldırıdır' diyen Eminağaoğlu, "Şimdiye kadar Yargıtay'da görev yapanlar hakkında Adalet Bakanlığı müfettişleri değil, Yargıtay'dan görevlendirilen muhakkikler soruşturmaları yaparlar ve sonucu bakanlığa gönderirlerdi. Yargıtay bakanlıktan bağımsızdır. Oraya teftişi sokamazsınız. Şimdi Yargıtay'a müfettişler sokuldu" dedi.

