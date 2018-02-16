Soruşturma raporu kapsamında okullarda 265 kişinin işine son verildi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR merkez Sur ve Ergani ilçelerindeki 100\'e yakın okulda İŞKUR\'un Toplum Yararına Program Projeleri kapsamında temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışan 265 kişi, İŞKUR\'un ilçe Milli Eğitim müdürlüklerine gönderdiği Teftiş Kurulu Başkanlığı\'nın soruşturma raporu doğrultusunda işten çıkarıldı. Soruşturma raporu ile söz konusu 2 ilçedeki eğitim kurumlarına 2 yıl projeden yararlanma yasağı getirildi. Milli Eğitim müdürlüğü yetkilileri uygulamaya tepki gösterirken, İŞKUR yetkilileri ise, soruşturma raporunun gereğinin yapıldığını ve artık muhataplarının ilçe milli eğitim müdürlükleri değil, Kaymakamklıklar olacağını belirtti.

Diyarbakır Çalışma ve İşkurumu İl Müdürlüğü tarafından Diyarbakır merkez Sur ve Ergani ilçe Milli Eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, Toplum Yararına Program (TYP) projeleri kapsamında okullarda çalıştırılanların işlerine 14 Şubat itibariyle son verilmesi istendi. Yazıda, \"Tarafınıza tevdi edilmiş olan İş Teftiş Kurulu Başkanlığı\'nın 11 Ağustos 2017 tarihli ve 7824-9430/SR/03-03 sayılı soruşturma raporuna istinaden Toplum Yaranına Program genelgesinin 18\'inci maddesinin ikinci fıkrası ile 4\'üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası gereği yapılan tüm yersiz ödemelerin yasal faizi ile birlikte yüklenicilerden tahsil edilmesi ve ilgili yüklenicilerin yasaklı hale getirmesi yönünde yazılan yazıya istinaden Sur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün devam eden 249430, 211054 ve 251293 portal numaralı projelerinde çalışan katılımcıların 14 Şubat 2018 tarihinde çıkışlarının yapılarak İl Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda, gereğinin yapılmasını arz ederim\" denildi.

YAZI OKULLARA GÖNDERİLDİ VE 265 KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazı TYP projeleri kapsamında temizlik ve güvenlik hizmetlerinde personeller çalıştıran yaklaşık 100 okula gönderilerek Ergani ilçesinde 170, Sur ilçesinde ise 95 kişinin işine son verildiği öğrenildi. Yazıda, yersiz ödemelerde söz konusu yüklenici firma olarak geçen ilçe milli eğitim müdürlüklerinden istenirken, söz konusu iki ilçe milli eğitim müdürlüğünün TYP projelerinden yararlanması ise 2 yıl boyunca yasaklandığı da belirtildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, İŞKUR\'un uygulamasına tepki göstererek, soruşturma raporunda TYP yönetmeliğinin, \'Denetim ve kontrol\' başlığı altında soruşturma yapıldığını, merkez Sur ilçesinde 2015 yılında yapılan bir soruşturma nedeniyle böyle bir karar alındığını belirterek, \"Sur\'da söz konusu tarihlerle yapılan hendek- barikat operasylonları nedeniyle okullarda eğitim yapılmadığı gibi okulların öğrencilere başka okullara gönderilmişti. O bölgede yer alan ve şimdi tamamen yıkılarak kullanılamaz hale gelen iki okul için rapor hazırlanmış ve böyle bir karar alınmış. Konu ile ilgili ilgilelerden ifade ve savunma alınmadan Teftiş Kurulu böyle bir rapor hazırlamış. Gelen yazı üzerine Sur ilçesindeki okullarda temizlik yapan ve güvenliği sağlayan 95 kişinin işine son vermek zorunda kaldık\" diye konuştu.

İŞKUR yetkilileri ise söz konusu işlemin Teftiş Kurulunun soruşturma raporu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini ve artık TYP projelerinde muhataplarının söz konusu 2 ilçe Milli eğitim müdürlükleri değil, ilçe Kaymakamlıkları olacağını söyledi.

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