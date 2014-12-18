Soruşturma Komisyonu'nda 4 eski bakan için Yüce Divan oylaması yapılacak

Meclis Soruşturma Komisyonu bugünkü toplantısında rüşvet ve yolsuzluk iddiaları soruşturulan dört eski bakanla ilgili oylama yapma kararı aldı. Buna göre, 22 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak toplantıda haklarında 17 Aralık soruşturmasıyla ilgili yolsuzluk ve rüşvet iddiaları olan AKP'nin dört eski bakanı Egemen Bağış, Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar ve Muammer Güler'le ilgili 'Yüce Divan' oylaması' yapılacak. 15 kişilik komisyonda, 9 AKP, 4 CHP, 1 MHP üyesi var. HDP'nin bir üyesi geçtiğimiz günlerde komisyondan çekilmişti.

22 Aralık toplantısında dört bakanla ilgili Yüce Divan oylaması ayrı ayrı yapılacak. Ancak, bakanlarla ilgili suçların ayrı oylanıp oylanmayacağı konusu henüz net değil.

Komisyonda yapılacak oylamada 4 eski bakanın Yüce Divan'a sevk edilip edilmeyeceğiyle ilgili görüş belirlenecek.

Aldığı kararlar bağlayıcı olmayan komisyonun raporu Meclis Başkanlığı'na sunulduktan sonra TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak. Genel Kurul'daki oylamanın ardından 4 eski bakanın Yüce Divan'a sevk edilip edilmeyeceği belli olacak.

İçtüzük ne diyor?

TBMM İçtüzüğü'nün "Soruşturmanın sonuçlandırılması" başlığını taşıyan 112. maddesi, Soruşturma Komisyonu raporuyla ilgili olarak TBMM Genel Kurulu sürecini düzenliyor. Madde şu hükmü taşıyor:

MADDE 112– Soruşturma komisyonu raporu, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde bastırılarak hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana derhal gönderilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine dağıtılır. Rapor, üyelere dağıtımından itibaren on gün içinde görüşülür.

Bu görüşmede, komisyona, şahısları adına altı milletvekiline ve o sırada görevde bulunsun veya bulunmasın hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana söz ve-rilir. Son söz, hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana aittir ve süresi sınırlandırılamaz.

Görüşmeler tamamlandıktan sonra komisyon raporu Genel Kurulca gizli oyla karara bağlanır.

Komisyonun Yüce Divana sevk yönündeki raporları ile Genel Kurulun Yüce Divana sevk kararlarında hangi ceza hükmüne dayanıldığı belirtilir.

Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporlarının reddi, ancak, Yüce Divana sevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün olur.

Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Türkiye Büyük Millet Meclisince Yüce Divana sevk kararı alınırsa dosya, en geç yedi gün içinde Başkanlıkça dizi pusulasına bağlanarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilir.