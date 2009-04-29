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Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Emniyet Genel Müdürü Köksal, Hikmet Sami Türk'e yönelik saldırıya ilişkin soruşmanın çok yönlü sürdürüldüğünü bildirdi.

29 Nisan 2009 03:00

Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, eski bakanlardan Hikmet Sami Türk'e yönelik bombalı saldırı girişimine ilişkin soruşmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Emniyet Genel Müdürü Köksal, Swissotel'de düzenlenen "Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu" toplantısına gelişinde, Türk'e yönelik saldırı girişimiyle ilgili soruları yanıtladı.

Saldırganların yakalandığını ve etkisiz hale getirildiğini anımsatan Köksal, konuya ilişkin çok yönlü soruşturmanın sürdürüldüğünü ifade etti.

Şu anda daha fazla bir şey söylemenin soruşturmanın geleceği yönünden yanlış bir değerlendirme olacağını belirten Köksal, başka bir soru üzerine, saldırganların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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