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Dünya

Düşük pantolon yasaklanıyor!

ABD'nin New Jersey eyaletinde üç yıldır sürdürülen bol pantolon karşıtı politikaların alanı genişletildi

27 Temmuz 2013 13:59

ABD'nin New Jersey eyaleti, düşük bel pantolon giyilmesini bir bölgede daha yasakladı. Eyaletin Belediye Başkanı Ernie Troiano, geçtiğimiz yıllarda da bu tip pantolonların giyilmesinin uygun olmadığını açıklamıştı.

Belediye Başkanı, birçok turistin ziyaret ettiği Wildwood sahilinde düşük pantolonların giyimesinin yasaklanması için çalışma başlattığını söyledi. Troiano, bu yasak kararının görgü kurallarına uyulması ve her yıl turistlerin akın ettiği Wildwood sahilinde, gelen turistlerin kendilerini rahat hissetmesi için alındığını söyledi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, 9 Temmuz tarihinden itibaren Wildwood sahilinde yasağı ihlâl edenler, ilk seferinde 25 dolar para cezasına çarptırılacak. Eğer yasak ihlali tekrarlanırsa, kişiyi, 200 dolara kadar para cezası ve 40 saat kamu yararına bir iş yapmak gibi cezalar bekliyor.

 

Bu bir ilk değil

 

ABD’de düşük pantolon yasağı uzun süredir tartışılan bir konu. Hip Hop şarkıcılarının da etkisiyle özellikle siyahların yaşadığı semtlerde yaygınlaşan düşük pantolon modası, siyah nüfusun yoğun olduğu Louisiana’nın Delcambre kentinde yasaklandığında da şiddetli tartışmalara yol açmıştı. Ayrıca ABD’de birçok öğretmen, öğrencilerin iç çamaşırlarını gösteren saggy pantolonların kullanılmasına karşı çıkıyor.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin (ACLU) New Jersey Temsilcisi Udi Ofer ise polisin "neyin iyi neyin kötü bir moda olduğunu insanlara dikte etme hakkının bulunmadığını" belirtiyor ve yasağın düşünce özgürlüğünü güvence altına alan ABD anayasası hükmüne aykırı olduğunu savunuyor. ACLU, konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

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