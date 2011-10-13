-Sorun çözülmezse Kıbrıs bölünsün LONDRA (A.A) - 13.10.2011 - İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı, muhalefetteki İşçi Partisi'nin milletvekili Jack Straw, ''Kıbrıs sorununda herhangi bir ilerlemenin yokluğunda, uluslararası toplum adada bölünmeye destek vermeli'' dedi. Straw, İngiliz Parlamentosundaki ofisinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Kıbrıs Rum kesiminin gelecek yıl Temmuz ayından itibaren AB dönem başkanlığını üstlenmesinin beklendiğinin ve Türkiye'nin bu konudaki itirazlarının hatırlatılması üzerine Straw, "Güney Kıbrıslıların AB'ye karşı sorumluluğu olacaktır ve dönem başkanlığını üstlendiğinizde ulusal sorumluluklarınızı bir kenara koyup, AB'nin tamamını temsil etmeniz gerekir. Güney Kıbrıs toplumunun liderlerinin bunu anladığını sanıyorum. Göreceğiz" yanıtını verdi. Kıbrıs müzakerelerinin bunca yıldır devam etmesine karşın, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin bir ilerleme olmadığını söyleyen Straw, geçen yıldan bu yana da çok fazla ilerleme kaydedilemediğini ifade etti. Straw, "Herhangi bir ilerlemenin yokluğunda, uluslararası toplum adada kuzey ve güney olarak bölünmeyi desteklemeli" diye konuştu. Kıbrıs Rum kesiminin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin ise Straw, "Bu olayların Akdeniz'de şu anda olan en tehlikeli olaylar dizisi" olduğunu kaydederek, "Bu konuda uluslararası müzakerelere ve sakinliğe ihtiyaç olduğunu" ifade etti. Straw, "Bana göre Güney Kıbrıs, 'tüm Kıbrıs topraklarını biz temsil ediyoruz' diyemez, çünkü temsil etmiyor. Dolayısıyla deniz yatağını da temsil etmemeliler" dedi. Türkiye-İsrail ilişkilerinin mevcut durumuna ilişkin bir soru üzerine de Straw, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere yönelik saldırısıyla ilgili Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini belirtti ve "İsrail özür dileseydi, pozisyonunu güçlendirirdi. İsrail hala 'Aşırı tepki göstermemizin nedenleri vardı ve aşırı tepki gösterdik, bu insanlar öldüğü için özür dileriz' diyebilir" diye konuştu.