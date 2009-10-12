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Dünya

Sorun çıkaran zarar görür

İran Cumhurbaşkan Ahmedinecad, nükleer müzakerelerde sorun çıkartmaya çalışanların zarar göreceğini söyledi.

12 Ekim 2009 03:00

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad, nükleer müzakerelerde sorun çıkartmaya çalışanların zarar göreceğini söyledi.

Ahmedinecad, devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında, ülkesi ve 5 artı 1 ülkeleriyle 1 Ekimde yapılan müzakereler ve bu ay içinde yapılması beklenen ikinci tur müzakerelere değindi.

İlk müzakereleri "olumlu ve verimli" olarak değerlendiren Ahmedinecad, dünyada adalete, karşılıklı saygıya ve işbirliğine doğru bir yönelmenin işaretlerinin görüldüğünü belirtti.

Ahmedinecad, bir sonraki müzakerelerde İran'ın son öneri paketinin ele alınması konusunda görüş birliğine varıldığını söyledi ve "Nükleer müzakerelerde sorun çıkaranların kendileri zarar görür" dedi.

İran Cumhurbaşkanı, Tahran'daki araştırma reaktörleri için yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum teminine ilişkin tarafların 19 Ekim'de görüşmelerde bulunacağını hatırlattı.

Ahmedinecad, zenginleştirilmiş uranyumu ABD ya da başka bir ülkeden almaya hazır olduklarını ifade etmişti.

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