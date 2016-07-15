Sorumsuz babanın arabada kilitli bıraktığı çocuğu ölümden döndü!

Malatya'da babasının 39 dereyi bulan sıcakta kamyonette kilitli bıraktığı 3 yaşındaki Yusuf Karagöz, otopark görevlisinin durumu farkederek polise haber vermesi üzerine, araç camı kırılarak çıkarıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, S.K., 3 yaşındaki oğlu Yusuf’un içinde bulunduğu kamyoneti, Leblebici sokaktaki bir otoparka bırakarak, bazı işlerini görmek üzere, buradan ayrıldı. Otoparkta görevli bir kişi, aracın içinde çocuğu görünce, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıları kilitli olan aracın camını kırarak, 3 yaşındaki çocuğu araçtan çıkardılar. 39 derece sıcaklıkta yaklaşık 1 saat kalan Yusuf adlı çocuğun bayılmak üzere olduğu belirtildi.

Bu sırada, aracın yanına gelen baba S.K., "5 dakika önce ayrıldım. Hemen geldim" demesine rağmen, oto park görevlileri yaklaşık 1 saat sonra babanın geldiğini söylediler.

Polis baba S.K. hakkında tutanak tuttu. Olay yerine gelen 112 acil servis ekibi talihsiz çocuğu ambulans içinde sağlık kontrolünden geçirdi.