Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Uğur İnceman, ''Herkese nasip olmayacak bir formayı giyiyorum'' dedi.





Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Uğur İnceman , Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan röportajında, transferini, Beşiktaş'taki günlerini ve hedeflerini anlattı. Uğur, hedeflerinin tamamen değiştiğini belirterek, ''Eski takımımda oynarken hedeflerim farklıydı, şimdi daha farklı. Şu anda şampiyon olmak için mücadele ediyorum. Büyük takımlarda hedefim ve sorumluluklarım arttı. Motivasyonumuzu sürekli yüksek tutmamız ve çok çalışmanız gerekiyor burada. Herkese nasip olmayacak bir formayı giyiyorum. Bunun bilincindeyim. İşte bu yüzden çok mutlu ve gururluyum.'' dedi.



Beşiktaş'ta oynadığı için üzerinde baskı hissettiğini belirten Ugur İnceman, ''Futbolda her zaman için bir baskı vardır aslında. Ama bu baskıyla yaşayabilmek, onu iyi değerlendirmek çok önemli. Bir futbolcu işini iyi yaparsa, iyi konsantre olursa bu baskıyı aşar diye düşünüyorum. Ben de böyle yaparak üzerimdeki sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğim diye düşünüyorum. Baskı her zaman olacak, önemli olan onu avantaja çevirmek'' ifadelerini kullandı.



Sezon öncesinde iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren Uğur İnceman, şunları kaydetti:



''Uyum süreci fazla uzun sürmedi. Bunun en büyük etkenlerinden birisi de takımdaki oyuncuların birçoğuyla aynı dili konuşuyor olmamız. O süreci iyi atlattığımı düşünüyorum. Henüz yolun başındayım, ancak gün geçtikçe daha iyi olacağım. Takım arkadaşlarımın hepsi iyi karakterli, doğru insanlar. Bu etkenler de uyum sürecinizin kısa sürede bitmesine yardımcı oluyor.''



Sahada takım arkadaşı Cisse ile iyi anlaştıklarını vurgulayan Uğur, ''Herhangi bir sorun yaşamıyoruz maç içinde, İngilizce konuşarak yardımcı oluyoruz birbirimize. İkimiz birbirimizi tamamlıyoruz. Yerimi terk ettiğimde, prese gittiğimde hemen arkamı kapatıyor. Keza ben de aynı şekilde onu kolluyorum. Yapılması gereken her türlü görevi Cisse ile çok rahat yerine getiriyoruz'' şeklinde görüşlerini belirtti.



Beşiktaş'ın, UEFA Kupası 2. ön eleme turunda Siroki Brijeg takımı ile yaptığı karşılaşmanın, BJK İnönü Stadı'ndaki ilk maçı olduğunu anlatan Uğur, sözlerini şöyle tamamladı:



''Heyecanım çok fazlaydı. Maçta ilk golü ben attım. Bu golün diğer gollerimden çok daha anlamlı olduğunu söyleyebilirim. Taraftarlarımızla, camiamızla ilk buluşmamızda bir golle karşılarına çıkıyorum. Bu herkese nasip olmayan bir şey. O anki sevincimi tarif etmem çok zor. Zaten golden sonra çok sevindiğimi hatırlıyorum. Daha sonra maçı tekrar izleyip golü görünce yine çok sevinmiştim.''