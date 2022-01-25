"Sorumluluk bakanlıkta" diyen CHP'li Karabat: Yollara bu pankartları asan Ulaştırma Bakanlığı; oralardan yayın yapıp İBB'ye saldıran yandaş basın

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul'da dün yaşanan 'yol krizine' ilişkin olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorumluluğunda olduklarını iddia ederek suçlama yöneltmesine Ulaştırma Bakanlığı'na ait pankartla yanıt verdi. Karabat, Basın Ekspres, TEM ve Kuzey Marmara otobanında sorumluluğun bakanlıkta olduğunu ifade etti.

İstanbul'da özellikle Avrupa Yakası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. İktidara yakın kaynaklar İmamoğlu'nu kapalı ve kaygan yollar nedeniyle sorumlu tutarken; muhalefet ana yollarda sorumluluğun Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu öne sürdü.

Karabat'ın konuya ilişkin olarak Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle: