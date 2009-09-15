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Ekonomi

Sorumluluğun %25'i tüketiciye, %75'i sigortacıya

Sel felaketinde büyük darbe alan sigortacılar çareyi deprem ve sel gibi risklerde sorumluluğu taraflar arasında paylaştırmada buldu.

15 Eylül 2009 03:00

Sel felaketinde büyük darbe alan sigortacılar çareyi deprem ve sel gibi risklerde sorumluluğu  taraflar arasında paylaştırmada buldu.

Yeni bir otomobil alıyorsanız, üstelik banka kredisi kullanıyorsanız aracınıza kasko yaptırmak durumundasınız. Her şey bir tarafa zaten trafiğe çıkan her aracın kasko sigortası güvencesinde olmasında yarar var. Ancak yeni araç alan tüketicimler kasko yaptırırken farklı firmalardan farklı farklı fiyat alırlar. Burası çok normal. Zaten olması gereken de budur. Ancak fiyat farkına bakıp da daha ucuz olanı tercih etmek pek doğru değil. Çünkü sigortacılığın bazı püf noktaları var. İşte size geçen hafta yaşadığımız sel felaketinden önemli bir örnek vereceğim. Kasko sigortası çerçevesinde deprem ve sel maddesi de var. Aslında kasko deprem ve sel felaketinin yüzde yüzünü kapsıyor. Ancak bazı firmalar kasko prim fiyatını düşürmek için deprem ve sel rizikosunun yüzde 25’ini tüketiciye, yüzde 75’ini de kendi sorumluluklarına atıyorlar. Böylece kasko sigortası yaptıran başlangıçta diğerlerine oranla daha ucuz bir ödeme yapıyor ama, araçları da deprem ve sele karşı o kadar daha az koruma altına giriyor. Aslında  40-50 lira arasında değişen bu ödeme başlangiçta tüketiciye cazip gelebiliyor ama deprem ve sel karşısında aracınız zarar görürse o kadar az ödeme alıyorsunuz. Bu nedenle kasko yaptırmış olanlar ve şimdiden sonra kasko yaptıracak olanların bu deprem ve sel maddesine bakıp hangi şartları içerdiğini iyi öğrenmesi gerekiyor. Normali deprem ve sele karşı yüzde yüzünün ödenmesi. Tüketicinin kasko yaptırma aşamasında tüm bu ayrıntıları iyice sorup öğrenmesi gerekiyor. 

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