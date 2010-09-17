-SORULARIN BASILDIĞI MATBAADA ARAMA ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - KPSS iddialarıyla ilgili ÖSYM'nin Bilkent'teki binasında yapılan inceleme devam ederken, polis ekipleri soruların basıldığı Bilkent'teki matbaada da arama başlattı. Sabah saatlerinde ÖSYM'nin binasına gelen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarının araması sürerken, ekiplerden bazıları yine Bilkent'te bulunan soruların basıldığı matbaaya geldi. Matbaada arama başlatılırken, soruşturmayı yürüten savcı Şadan Sakınan'ın da matbaaya gelmesi bekleniyor.