Soru hırsızlığında telekulak şüphesi

T24

Kopya iddialarıyla ilgili soruşturmada her gün farklı bir iddia gündeme geliyor. ÖSYM'deki Yüksek Güvenlikli Test Geliştirme ve Araştırma Merkezi'nden sorular nasıl ve kim tarafından sızdırıldı? Bu sorunun yanıtını arayan polis ilginç bir detaya ulaştı.



Her sınav öncesi sorularda hata olup olmadığının son kontrolü okuma yöntemiyle yapılıyor. Yani her soru bir uzman tarafından yüksek sesle okunuyor, diğer uzmanlar da soru ve cevapları dinleyerek anlatım bozukluğu ya da hatalı seçenek olup olmadığını kontrol ediyor.





120 sorudan 117'si kontrol edildi



Bu yıl da Eğitim Bilimleri Sınavı'ndaki 120 sorudan 117'si bu yöntemle kontrol edildi. Ancak sözle ifadesi mümkün olmayan 19, 20 ve 41'inci sorular sadece kitapçık üzerinden doğrulandı. Bu üç sorunun cevaplarının sızmadığı tespit edildi.



Dinleme şüphesi



ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan, bu okumalar sırasında dinleme olabileceği şüphesini dile getirdi.



Savcılık şimdi soruların dinleme yoluyla sızdığı iddiasına ilişkin inceleme yapıyor. Emniyet yetkilileri soruların hazırlandığı odanın konumu itibariyle teknik cihazlarla dışardan ya da basit bir dinleme cihazıyla içerden kayıt alınmasının mümkün olduğu görüşünü dile getiriyor.



İddianın ardından ortaya çıkan en çarpıcı bilgi ise MİT tarafından ÖSYM'ye telekulak brifingi verilmiş olması.



2010 yılı başında MİT görevlilerinin Test Geliştirme ve Araştırma Merkezi'ne gelerek çalışanları dinlemeler konusunda uyarıp önlemleri anlattıkları ortaya çıktı.