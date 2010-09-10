T24 LogoT24 Logo
Gündem

Soru hırsızlığında telekulak şüphesi

Eğitim Bilimleri Testi'nde "şekilli anlatım içeren sorular"a ait cevapların sızmamış olması dikkatleri telekulak şüphesine çekti.

10 Eylül 2010 03:00

T24- Eğitim Bilimleri Testi'nde "şekilli anlatım içeren sorular"a ait cevapların sızmamış olması dikkatleri telekulak şüphesine çekti.


Kopya iddialarıyla ilgili soruşturmada her gün farklı bir iddia gündeme geliyor. ÖSYM'deki Yüksek Güvenlikli Test Geliştirme ve Araştırma Merkezi'nden sorular nasıl ve kim tarafından sızdırıldı? Bu sorunun yanıtını arayan polis ilginç bir detaya ulaştı.


Her sınav öncesi sorularda hata olup olmadığının son kontrolü okuma yöntemiyle yapılıyor. Yani her soru bir uzman tarafından yüksek sesle okunuyor, diğer uzmanlar da soru ve cevapları dinleyerek anlatım bozukluğu ya da hatalı seçenek olup olmadığını kontrol ediyor.


120 sorudan 117'si kontrol edildi

Bu yıl da Eğitim Bilimleri Sınavı'ndaki 120 sorudan 117'si bu yöntemle kontrol edildi. Ancak sözle ifadesi mümkün olmayan 19, 20 ve 41'inci sorular sadece kitapçık üzerinden doğrulandı. Bu üç sorunun cevaplarının sızmadığı tespit edildi.


Dinleme şüphesi

ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan, bu okumalar sırasında dinleme olabileceği şüphesini dile getirdi.


Savcılık şimdi soruların dinleme yoluyla sızdığı iddiasına ilişkin inceleme yapıyor. Emniyet yetkilileri soruların hazırlandığı odanın konumu itibariyle teknik cihazlarla dışardan ya da basit bir dinleme cihazıyla içerden kayıt alınmasının mümkün olduğu görüşünü dile getiriyor.


İddianın ardından ortaya çıkan en çarpıcı bilgi ise MİT tarafından ÖSYM'ye telekulak brifingi verilmiş olması.


2010 yılı başında MİT görevlilerinin Test Geliştirme ve Araştırma Merkezi'ne gelerek çalışanları dinlemeler konusunda uyarıp önlemleri anlattıkları ortaya çıktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24