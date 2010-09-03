Soru Hazırlama Komitesi üyesi dersane sahibi!

T24 - YÖK'e gelen ihbar mektubu ortalığı karıştırdı, ÖSYM Soru Hazırlama Komisyonu üyesi Gönül T'nin dershane sahibi olduğu belirlendi. Gönül T'nin eşi de ÖSYM'de daire başkanı.



KPSS itirafı: Sorular bana geldi





YÖK Denetleme Kurulu, önceki gün yazılı olarak ulaşan bir ihbar mektubunu işleme aldı. Araştırma sonucunda ÖSYM'de daire başkanı olan M.T.'nin, ÖSYM Soru Hazırlama Komisyonu Üyesi olan eşi G.T.'nin, KPSS eğitimi de veren bir dershanenin sahibi olduğu ortaya çıktı.



Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve YÖK Denetleme Kurulu'nun incelemesi kapsamında gelen bir ihbar YÖK ve ÖSYM'yi harekete geçirdi.



Uzun yıllar hizmet veren adı önce 'Rönesans' daha sonra 'Benim' olan bir dershanenin sahibi G.T., KPSS sorularını hazırlayan komisyonun üyesi çıktı. Dershanenin KPSS kursu da vermesi ÖSYM'de şok etkisi yarattı.



YÖK Denetleme Kurulu'na gelen ihbarda, ÖSYM'de bir daire başkanlığı görevini yürüten M.T.'nin, Soru Hazırlama Komisyonu üyesi olan eşi G.T., özel bir dersanenin sahibi olduğu ileri sürülüyordu.

Bina sahibi: Borç taktılar



İddiayı inceleyen Kurul, iddianın doğru olduğunu tespit etti. KPSS sorularını da hazırlayan komisyonda yer alan G.T.'nin, Ankara'da KPSS kursu da veren bir yıl öncesine kadar faaliyette olan bir dershanenin sahibi olduğu belgelendi. G.T.'ye ait dershanenin önce 'Rönesans' adıyla faaliyet gösterdiği, daha sonra ise 'Benim Dersanem' adını aldığı belirlendi.



Dershanenin yaklaşık bir yıl önce yüz yüze eğitim faaliyetini sonlandırıp binayı boşalttığı öğrenildi. Bina sahibi ise 'Borç taktılar dava açacağım ama G.T.'yi bulamıyorum' dedi. Binanın kapanmasına karşın dershanenin Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel Dershaneler Birliği'ndeki kayıtları silinmedi.



