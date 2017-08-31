Şortlu kadını dolmuşundan indirip hakaret ettiği iddia edilen şoför serbest bırakıldı

Eminönü’nde şort giyen kadını hakaret ederek dolmuştan indirdiği, ardından hakaret ederek üzerine yürüdüğü iddia edilen şoför Ramazan Karakaş, savcılığa verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Eminönü'nde 27 Ağustos akşamı dolmuş şoförü Ramazan Karakaş'ın Çiğdem S. isimli kadın yolcusunu "Arap turist binecek" diyerek araçtan indirmiş, daha sonra da küfür ve hakaret ederek darp ettiği iddia edilmişti.

Çiğdem S.’nin kıyafetlerini ve şortunu göstererek hakaret eden Karakaş'ın, üstüne yürüdüğünü belirtti. Bunun üzerine polisi aradığını kaydeden Çiğdem S., polisin olay yerine 56 dakika sonra geldiğini, bu süre zarfında şoförün kaçtığını belirtti. Dolmuştan indirildiğini ve şoför Karakaş tarafından sözlü tacize uğraığını söyleyen Çiğdem S., polise verdiği ifade de olayı şöyle anlattı:



“Arap kafilesi dolmuşa binince dolmuş şoförü benim inmemi istedi. Ben bu saatte evime başka türlü gidemeyeceğimi söyleyince de şoför, ‘Seni ücretsiz bir şekilde metroya bırakırım’ dedi. Bundan tedirgin oldum ve dolmuştan indim. Sonrasında bir arkadaşımı arayarak beni 15 dakika sonra aramasını söyledim. Dolmuştan indikten sonra şikâyet etmek için dolmuşun plakasını çektim. Bunun üzerine dolmuş şoförü el kol hareketleri yaparak geldi ve ‘Kendini kime s**tiriyorsan s*ktir. Zaten giyinmenden ne mal olduğun belli or*spu. Biz iyilik yapıyoruz o plakayı çekiyor. S*ktir git burdan!’ dedi. Bunun üzerine kendisine bir hakarette bulunmamış olmama rağmen neden bunları söylediğini sorduğumda da, ‘S*ktir git, elimde kalacaksın!’ şeklinde tehdit etmeye devam etti...”

"Gelen turist kafilesinde engelli vardı, onlara öncelik verdim"

Şoför Ramazan Karakaş ifadesinde suçlamaları reddederek, “Turist kafilesi geldi, engelli vardı onlara öncelik verdim. İnmesini söyledim, bayan benden taksi parası istedi. Vermedim, hakaret etmedim” dedi.

Çiğdem S.’nin savcılığa yaptığı şikâyet üzerine gözaltına alınan şoför Ramazan Karakaş, emniyetteki sorgusunun ardından savcılığa sevk edildi. Ülkücü kimliğiyle bilinen Ramazan Karakaş, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.