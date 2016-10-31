T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şortlu kadına tekme atan saldırganın tutukluluğuna itiraz!

Çakıroğlu, savcılığın itirazı üzerine 2. kez tutuklanmıştı

31 Ekim 2016 20:16

Şort giydiği gerekçesiyle 23 yaşındaki hemşire Ayşegül Terzi'yi otobüste darp eden Abdullah Çakıroğlu'nun avukatı Şemsi Dak, davanın görüldüğü Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sundu.

Habertürk'te yer alan habere göre; olaya ilişkin davanın görülen ilk celsesinde tahliye olduktan sonra başsavcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik çıkarılan yakalama kararının ardından Çakıroğlu'nun 2. kez tutuklanmasına avukatı itiraz etti.

Abdullah Çakıroğlu'nun avukatı Şemsi Dak, davanın görüldüğü Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sundu. Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere sunulan dilekçede soruşturma ve dava süreci anlatılarak sanığın tahliye olduktan sonra hastaneden alınarak tekrar mahkemeye getirildiği belirtildi.

ETİKETLER

Abdullah Çakıroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24