Şortlu kadına tekme atan saldırganın tutukluluğuna itiraz!

Şort giydiği gerekçesiyle 23 yaşındaki hemşire Ayşegül Terzi'yi otobüste darp eden Abdullah Çakıroğlu'nun avukatı Şemsi Dak, davanın görüldüğü Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sundu.

Habertürk'te yer alan habere göre; olaya ilişkin davanın görülen ilk celsesinde tahliye olduktan sonra başsavcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik çıkarılan yakalama kararının ardından Çakıroğlu'nun 2. kez tutuklanmasına avukatı itiraz etti.

Abdullah Çakıroğlu'nun avukatı Şemsi Dak, davanın görüldüğü Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sundu. Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere sunulan dilekçede soruşturma ve dava süreci anlatılarak sanığın tahliye olduktan sonra hastaneden alınarak tekrar mahkemeye getirildiği belirtildi.