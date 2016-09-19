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Şortlu kadına tekme atan saldırgan tutuklandı!

Basit yaralama suçundan serbest bırakılan Abdullah Çakıroğlu 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlamasıyla yeniden gözaltına alınmıştı

19 Eylül 2016 16:25

İstanbul Maslak'ta bir otobüste yolculuk yapan Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan, basit yaralama suçlamasıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Abdullah Çakıroğlu (35), 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlamasıyla ikinci kez savcı karşısına çıkan saldırgan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çakıroğlu, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Çakıroğlu hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile dün "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlamasıyla ile tekrar yakalama kararı çıkartılmıştı.

 

Ne olmuştu?

 

İstanbul Maslak'ta bir otobüste yolculuk yapan Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu (35) ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Çakıroğlu'nun ifadesinde "Vandalların saldırısına uğradım, 20 tane solcu terörist bana saldırdı. Her şey İslam hukukuna göre oldu" dediği öğrenilmişti.

Hemşire Ayşegül Terzi'nin şikâyeti üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Abdullah Çakıroğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Ben psikolojik tedavi görüyorum. Bir anda istem dışı tekme attım" dediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının sorularını, "Arkadaşlar herşey kontrol altında... Sıkıntı yok, gerekli izahatları yapacağım... Vandalların saldırısına uğradım, 20 tane solcu terörist bana saldırdı. Her şey İslam hukukuna göre oldu" diyerek yanıtlayan Abdullah Çakıroğlu, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul Maslak'ta bir otobüste yolculuk yapan Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu (35) ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çakıroğlu'nun ifadesinde "Vandalların saldırısına uğradım, 20 tane solcu terörist bana saldırdı. Her şey İslam hukukuna göre oldu" dediği öğrenildi. Terzi, saldırganın serbest bırakıldığını öğrendikten sonra sinir krizi geçirmişti. 

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