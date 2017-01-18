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Şortlu kadına tekme adan saldırganın duruşması Dünya Kadınlar Günü'ne ertelendi

Çakıroğlu'nun 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi

18 Ocak 2017 16:10

İstanbul Maslak'ta bir otobüste hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun akıl sağlığının tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne yatış işleminin yapıldığı öğrenildi. Mahkeme, duruşmanın 8 Mart 2017 Dünya Kadınlar Günü'ne ertelenmesine karar verdi.

Çakıroğlu, 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasına tutuksuz sanık Abdullah Çakıroğlu ve avukatı katılmadı. Ayşegül Terzi'nin de katılmadığı duruşmada Terzi'yi avukatları temsil etti. Duruşmayı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve birçok kadın takip etti.

Yatış işlemi yapıldı

Mahkeme hakimi, Abdullah Çakıroğlu'nun avukatının mazeret bildirerek duruşmaya katılmadığını belirtirken, geçtiğimiz celse verilen karar gereğince Çakıroğlu'nun Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne yatış işleminin yapıldığını kaydetti. Mahkeme hakimi ayrıca,  Ayşegül Terzi'nin tedavi evraklarının İstanbul Üniversitesi ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden geldiğini belirtti.

"Terzi'nin yaralanmasına ilişkin rapor düzenlensin"


Abdullah Çakıroğlu hakkında akıl sağlığının tespit edilmesi amacıyla rapor için yazılan yazı cevabının beklenmesine karar veren mahkeme, Ayşegül Terzi'nin dosyadaki tüm tıbbi evraklarının Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek meydana gelen olaynedeniyle yaralanmasının "Kasten yaralama" kapsamında değerlendirilerek rapor düzenlenmesine karar verdi. 

Duruşma Dünya Kadınlar Günü'ne ertelendi

Duruşma 8 Mart 2017 günü saat 11.00'e ertelendi. 8 Mart tarihte Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor.

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