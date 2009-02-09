Şortlarını indirdiler

İspanya'da 3. futbol ligi takımlarından Galactico Pegaso da futbolcular, paralarının ödenmemesini protesto etmek için saha ortasında şortlarını indirerek 1 dakika donla durdular.



3 aydır maaşlarını alamayan Galactico Pegasolu futbolcular, dün Real Madrid C takımına karşı oynadıkları maçın öncesinde orta sahada şeref tribününe karşı dizildikleri sırada şortlarını indirerek, yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı protesto ettiler.



İspanyol futbolunda paralarını alamayan futbolcular ilk defa donlu bir protesto yaparken, geçen haftalarda diğer bazı kulüplerde yapılan eylemlerde ya sahada diz çökülmüş ya da maç başında 1 dakika boyunca topa dokunulmamıştı.



Bu arada ekonomik kriz sadece 3. lig takımlarını etkilemezken, toplam 3 milyar Avro'ya yakın borçları olan 1. ve 2. lig takımlarında da benzer sorunlar yaşanıyor. La Liga takımlarından Valencia'da futbolcuların uzun süredir paralarını alamadıkları belirtilirken, İspanya milli takımının da yıldız futbolcusu olan Valencialı David Villa'yı geçen hafta sonunda havaalanında durduran bir kadın, cüzdanından çıkardığı 50 Avro'yu vermeye çalışmıştı.

