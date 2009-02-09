T24 LogoT24 Logo
Spor

Şortlarını indirdiler

Galactico Pegaso da futbolcular, paralarının ödenmemesini protesto etmek için saha ortasında şortlarını indirdiler

09 Şubat 2009 02:00

İspanya'da 3. futbol ligi takımlarından Galactico Pegaso da futbolcular, paralarının ödenmemesini protesto etmek için saha ortasında şortlarını indirerek 1 dakika donla durdular.

3 aydır maaşlarını alamayan Galactico Pegasolu futbolcular, dün Real Madrid C takımına karşı oynadıkları maçın öncesinde orta sahada şeref tribününe karşı dizildikleri sırada şortlarını indirerek, yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı protesto ettiler.

İspanyol futbolunda paralarını alamayan futbolcular ilk defa donlu bir protesto yaparken, geçen haftalarda diğer bazı kulüplerde yapılan eylemlerde ya sahada diz çökülmüş ya da maç başında 1 dakika boyunca topa dokunulmamıştı.

Bu arada ekonomik kriz sadece 3. lig takımlarını etkilemezken, toplam 3 milyar Avro'ya yakın borçları olan 1. ve 2. lig takımlarında da benzer sorunlar yaşanıyor. La Liga takımlarından Valencia'da futbolcuların uzun süredir paralarını alamadıkları belirtilirken, İspanya milli takımının da yıldız futbolcusu olan Valencialı David Villa'yı geçen hafta sonunda havaalanında durduran bir kadın, cüzdanından çıkardığı 50 Avro'yu vermeye çalışmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24