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Şort giyen kadını tekmeleyen saldırgan için istenen hapis cezası belli oldu

Abdullah Çakıroğlu hakkında, 'İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme', suçlamasıyla iddianame düzenlendi

28 Eylül 2016 13:02

İstanbul Çekmeköy’de, Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah nöbetten evine otobüsle dönen hemşire Ayşegül Terzi'ye (23) şort giydiği gerekçesiyle tekme atan saldırgan Abbullah Çakıroğlu hakkında savcılık soruşturması tamamlandı. Sözcü'den Yalçın Bel'in haberine göre, gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı adliyede serbest bırakılmasına gelen tepkiler üzerine ikinci kez gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen güvenlik görevlisi Çakıroğlu hakkında, 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

 

Skandal olay nasıl gelişti?

 

Çekmeköy'de 12 Eylül 2016 tarihinde meydana gelen olayda, hemşirelik yapan 23 yaşındaki Ayşegül Terzi, çalıştığı hastaneden çıkıp evine giderken bindiği otobüste, şort giydiği iddiasıyla kimliği belirsiz bir erkeğin tekmeli saldırısına uğradı. Olayla ilgili çalışma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerden saldırganın kimlik ve adresini belirledi.  Ardından da akşam saatlerinde Üsküdar'da düzenledikleri operasyonda, özel güvenlik görevlisi olan saldırgan Abdullah Çakıroğlu’nu yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alınan Çakıroğlu, buradaki işlemlerin ardından çıkartıldığı Anadolu Adliyesi'nde savcı tarafından mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldı.

Kararın ardından sosyal medyada da infial yaşandı. Bunun üzerine nöbetçi savcılık tarafından bu kez Çakıroğlu için “Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek” suçlamasıyla yakalama kararı çıkartıldı. Çakıroğlu, evinde tekrar gözaltına alındı. Yeniden adliyeye çıkartılan Abdullah Çakıroğlu, savcılık tarafından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

9 yılla yargılanacak

 

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcısı Sadettin Ulusoy tarafından, olaydan yaklaşık 2 hafta sonra şüpheli Abdullah Çakıroğlu hakkında, “İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” , “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlarından, 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle  iddianame düzenlendi. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından, Abdullah Çakıroğlu'nun yargılanmasına başlanacak.

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