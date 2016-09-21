Şort giydiği için saldırıya uğrayan hemşire: "Oh olsun, ölmeliydin" diyenler var!

İstanbul Maslak'ta bir otobüste şort giydiği için Abdullah Çakıroğlu tarafından saldırıya uğrayan Ayşegül Terzi, "Sosyal medyadan ‘Oh olsun’, ‘İyi olmuş’, ‘Ölmeliydin’ diyen var. Vicdansızca yorum yapanlar var” dedi. Tek başına dışarı çıkamadığını söyleyen Terzi, "Uzun süre bu korkuyu üzerimden atabileceğimi sanmıyorum. O nedenle bugün terapiye başlıyorum” ifadesini kullandı.

Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre Ayşegül Terzi'nin açıklamaları şöyle:

“Yanımda biri olmadan uyuyamıyorum. Tek başıma dışarı çıkamıyorum. Uzun süre bu korkuyu üzerimden atabileceğimi sanmıyorum. O nedenle bugün (dün) terapiye başlıyorum”

“İyi yorumlar kadar kötü yorumlar da var. Sosyal medyadan ‘Oh olsun’, ‘İyi olmuş’, ‘Ölmeliydin’ diyen var. Vicdansızca yorum yapanlar var” diye konuştu. Ayşegül T. yaşadığı psikolojiyi, “Sürekli ağlama duygusu var ve ağlama nöbetleri geliyor. Ağlıyorum. Serbest bırakıldığında gülen suratı hep gözümün önüne geliyor” dedi. “Destek olan herkese teşekkür ediyorum” diyen Ayşegül T., “Benim yaşadığımı Allah düşmanımın başına vermesin. Hiçbir kadın yaşamasın”