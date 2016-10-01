Şort giydiği için saldırıya uğrayan Ayşegül Terzi: Mahkemede onun yüzüne bakacağım

Kurban Bayramı'nın 1. günü İstanbul'daki evine gitmek üzere bindiği otobüste şort giydiği gerekçesiyle Abdullah Çakıroğlu'nun tekmeli saldırısına uğrayan hemşire Ayşegül Terzi, 26 Ekim'deki duruşmaya ilişkin "Mahkemede yüzüne bakacağım. Ama o benim yüzüme bakabilir mi? Çok merak ediyorum" dedi. "Kendimi çok umutlandırmak istemiyorum" diyen Terzi " Belki de 'pişmanım' diyerek iyi hal indirimi alacak" diye konuştu.

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre, olayın olduğu 12 Eylül’den beri evden dışarı çıkamadığını belirten hemşire, bugün işbaşı yapacak.



26 Ekim’de, Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’nın, Çakıroğlu hakkında 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istediği mahkemenin ilk duruşmasına gideceğini anlatan Terzi, “Kendimi çok ümitlendirmek istemiyorum. Belki de ‘pişmanım’ diyerek indirim hakkı alacak. ‘Neden bunu bana yaptın?’, ‘Neden bu kadar vicdansızlık?’ demek istiyorum ona. Ben onun yüzüne bakarım da o benim yüzüme bakabilir mi? Utanması var mı?” diye konuştu.