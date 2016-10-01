T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şort giydiği için saldırıya uğrayan Ayşegül Terzi: Mahkemede onun yüzüne bakacağım

"Kendimi çok ümitlendirmek istemiyorum. Belki de 'pişmanım' diyerek indirim hakkı alacak"

01 Ekim 2016 15:59

Kurban Bayramı'nın 1. günü İstanbul'daki evine gitmek üzere bindiği otobüste şort giydiği gerekçesiyle Abdullah Çakıroğlu'nun tekmeli saldırısına uğrayan hemşire Ayşegül Terzi, 26 Ekim'deki duruşmaya ilişkin "Mahkemede yüzüne bakacağım. Ama o benim yüzüme bakabilir mi? Çok merak ediyorum" dedi. "Kendimi çok umutlandırmak istemiyorum" diyen Terzi " Belki de 'pişmanım' diyerek iyi hal indirimi  alacak" diye konuştu.

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre, olayın olduğu 12 Eylül’den beri evden dışarı çıkamadığını belirten hemşire, bugün işbaşı yapacak. 

26 Ekim’de, Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’nın, Çakıroğlu hakkında 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istediği mahkemenin ilk duruşmasına gideceğini anlatan Terzi, “Kendimi çok ümitlendirmek istemiyorum. Belki de ‘pişmanım’ diyerek indirim hakkı alacak. ‘Neden bunu bana yaptın?’, ‘Neden bu kadar vicdansızlık?’ demek istiyorum ona. Ben onun yüzüne bakarım da o benim yüzüme bakabilir mi? Utanması var mı?” diye konuştu.

ETİKETLER

Ayşegül Terzişort giyen hemşireAbdullah Çakıroğlumahkeme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24