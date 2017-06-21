Şort giydiği için genç kıza saldıran şüpheli için yeniden gözaltı kararı

İstanbul Pendik'te 'Ramazan ayın'da şort giydiği gerekçesiyle minibüste genç kıza yumruk atarak saldırıda bulunan Ercan Kızılateş hakkında yeniden gözaltı kararı çıktı.

Pendik Devlet Hastanesi’nden darp raporu alan 21 yaşındaki İngilizce Psikoloji öğrencisi Asena Melisa Sağlam o anları şöyle anlatmıştı:

''Oturduğum andan itibaren, ’Ramazan’da böyle giyinilir mi? Böyle giyinmeye utanmıyor musun’ gibi laflar söyledi. Beyaz bir tulum giymiştim, şort şeklinde. Önden dekoltesi vardı. Fakat çantam önüme asılıydı. Zaten kim düşünür ki, insan rahatsız olur mu bu giysiyle. O...u lafını diyene kadar bir şey dememiştim. Onu dedikten sonra. ’Bakma sen de dedim, hiç yüzüne bakmadan. Ondan sonra işte, ’sen kıçını başını açarsan nasıl bakmayayım’.'Ben de bakarım işte’ dedi. ’Bu sana bağlı, nefsine bağlı’ dedikten sonra tekrar söylendi. Kulaklığımı taktım o sırada. Duymak istemedim. Yolculuğuma devam ettim.''

Bir süre sonra 30’lu yaşlardaki bu kişinin yanına gelerek ayakta dikildiğini, minibüsten inerken de kendisine yumruk attığını söyleyen Asena Melisa Sağlam, "Sol çenemde aniden bir ağrı hissettim. Çünkü cama çarptım. Kök dişim kırıldı arkadaki. Ne yapıyorsun diye bağırıp kolundan kavradım. Ondan sonra yardım bekledim. ’Kim oluyorsun, ’nasıl bana vurursun’ şeklinde cümleler kullandım. Buna rağmen kimse gelmedi. Tutup sarstığım için şahıs bana tekrar vurdu ben ayaktayken, şoför arkasını dönüp izliyordu. Bana bir kez daha vurduktan sonra ben de onun yüzüne tokat attım. Sonra saçımı tuttu çekti. Kafamı eğip yumruk attı. Yumruktan sonra ben yere düştüm. Kaçtı, kimse gitmedi peşinden" şeklinde konuştu.

''Benim ailem bana hiç vurmamış"

"Benim ailem bana hiç vurmamış insanlar. Ben hiç şiddet görmüş değilim. Bunu yaşayınca şaşırdım" diye konuşan Asena Melisa Sağlam, "Bu olayı yaşadıktan sonra yakın arkadaşlarım bunun üzerinden prim yapmaya çalıştı. ’Biz seni uyarmıştık’, 'biz sana bunu demiştik’. Bana gelen yorumlara şaşırmadım. Olayın darp olması da insanları etkilemiyor. Ben böyle giyiniyorsam, insanlara göre ben bunu hak etmiş oluyorum" diye konuştu.

Kızına destek veren Trabzonlu Emekli Öğretmen Eyüp Sağlam saldırganın eğitimsiz olduğuna vurgu yaparak, "Bazı şeyleri kendilerini tek başına halledeceklerini zannediyorlar. Toplumun değerlerine de zarar veriyorlar. Bir nevi provokasyon. Neye hizmet ettiklerini anlamış değilim. Seni ilgilendirmez" dedi. "Giyim kuşam konusunda Cumhurbaşkanımız gerçekten özgür ortamı sağlamıştır" diyen baba Sağlam, "İster başörtülü olsun, ister başı açık olsun, ister mini etekli olsun sokakta da görüyoruz, iş yerinde de görüyoruz. Toplumumuz bunu kabul etmiştir. Herkesin kılık kıyafetine de, dini inancına da , siyasi görüşüne de saygılı olmak lazım" diye konuşmuştu.

Genç kız saldırganın tutuklanması için savcılığa dilekçe vermişti. Avukat Nuriye Alsancak ise, “Çarşamba günü şort giydiği gerekçesiyle saldırıya uğradı. Şüpheli, olayın olduğu minibüsteki kamera görüntülerinden tespit edilerek Cumartesi günü yakalandı ancak aynı gün ifadesi alınarak emniyetten serbest bırakıldı. Biz savcılığa taleplerimizi ileten bir dilekçe sunduk ve ayrıca tutuklama talebinde de bulunduk. Bu olaya basit bir yaralama olayı olarak değerlendirilemez elbette ki" demişti.