Şort giydiği için Ayşegül Terzi'ye tekme atan saldırgan tahliye oldu

İstanbul Çekmeköy'de, bir belediye otobüsündeki seyahat sırasında Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için saldıran Abdullah Çakıroğlu, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Çakıroğlu hakkında, "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından toplamda 2 yıl 7 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Davanın Anadolu 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında tutuklu sanık Çakıroğlu ve Terzi hazır bulundu.

Terzi'ye destek için birçok kadın avukat da duruşma salonunda yer aldı.

Duruşmada, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu, İzmir Barosu'nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka'nın da davaya katılma talebinin kabulüne karar verildi.

Çakıroğlu'nun avukatı duruşmada, "Deniyor ya mini etekli olduğu için dövüldü. Müvekkilim ruh hastası, bipolar. (…) Kadın derneklerinin kadın haklarını savunması bize de gurur veriyor. Kanun akıl hastalarının tutuklanamayacağını söylüyor. Bunun için Aile Bakanlığı kalkıyor açıklama yapıyor kanun teklifi verdik diyor. Bunun üzerine savcı suç vasfını değiştirip dava açıyor" dedi.

Terzi'nin avukatı Bahar Ünlüer Öztürk ise "Sanık, müvekkilim nezdinde tüm kadınları aşağılamış, eylemiyle toplumun bir kesimini diğer kesimiyle karşı karşıya getirmeye çalışmıştır. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Çakıroğlu ifadesinde, "Benim vuruşum orta halli bir vuruştu. Spor ayakkabılarım esnekti. Darp raporunu abartılı buluyorum. Ben orada Genelkurmay Başkanı olduğumu söyledim. Bunu hiçbir tanık söylemedi. Hasta olduğumun en büyük delili budur. Ben şeytani bir şey olduğunu, cünüp olduğunu ve Genelkurmay Başkanı olduğumu söyledim. Başka da bir şey söylemedim" dedi.

Sanık Çakıroğlu tahliyesini talep etti.

Ayşegül Terzi'nin ise ifadesinin güçlükle alındığı, Terzi'nin ifade sırasında ağladığı ve konuşmasını tamamlayamadığı aktarılıyor.

Duruşmada bazı görgü tanıklarının da ifadeleri alındı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Doğan Haber Ajansı bu karar üzerine Ayşegül Terzi'nin sinir krizi geçirdiğini ve Terzi'nin annesinin de karara "Yazıklar olsun" diye tepki gösterdiğini aktardı.