Şort giydiği için Ayşegül Terzi'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun cezası 2 yıla düşürüldü

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, Çekmeköy'de belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'yi darp ettiği gerekçesiyle yerel mahkemece Abdullah Çakıroğlu'na verilen 3 yıl 10 ay hapis cezasını 2 yıla düşürdü.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hemşire Ayşegül Terzi'yi darp ettiği gerekçesiyle Abdullah Çakıroğlu'nun 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme', 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı dava dosyasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.



Dairenin kararında, sanık Çakıroğlu'nun Terzi'ye yönelik işlediği 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan verilen 2 yıl hapis cezasına ilişkin istinaf başvurusunun, yerel mahkemenin kararında usul ve esasla ilgili bir aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle esastan reddine karar verdi.

Sanık Çakıroğlu'nun yaralama eyleminin ise 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçunun cebir unsuru kapsamında kaldığını belirten daire, sanık hakkında 'kasten yaralama' suçundan verilen 8 aylık hapis cezasına ilişkin hüküm kurulmasına yer olmadığını kararlaştırdı.

Daire, sanık Çakıroğlu'na 'hakaret' suçundan verilen 1 yıl 2 aylık hapis cezasına ilişkin de atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Ceza dairesinin bu kararıyla Çakıroğlu'nun cezası 2 yıla düşerken, karar da kesinleşti.p0

Ne olmuştu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Çekmeköy'de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'yi darp eden Abdullah Çakıroğlu'nun 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 9 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Davaya ilişkin kararını 7 Eylül 2017'de açıklayan Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Çakıroğlu'nu müşteki Terzi'ye yönelik 'basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde kasten yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle alt sınırdan uzaklaşarak 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme sanık Çakıroğlu'nun Terzi'ye karşı 'cebir ve tehdit kullanarak inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale ederek bunları değiştirmeye zorladığı' gerekçesiyle yine alt sınırdan uzaklaşarak 2 yıl hapis cezası vermişti.

Sanık Çakıroğlu'nun 'hakaret' suçundan da 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden mahkeme, sanık hakkında uygulanan adli kontrol kararının da kaldırılmasına karar vermişti. Tarafların bu karara itiraz etmesi üzerinde dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti.