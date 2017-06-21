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Şort giydiği gerekçesiyle genç kıza saldırdığı için aranan saldırgan cezaevinde çıktı

Ercan Kızılateş'in bir başka suçtan hakkında verilen mahkumiyet kararı nedeniyle cezaevine konulduğu ortaya çıktı

21 Haziran 2017 16:52

İstanbul Pendik'te şort giydiği için minibüste darp edilen genç kızla ilgili soruşturmada Başsavcılık serbest bırakılan saldırganın gözaltına alınması için talimat verirken, saldırganın "vergi suçundan" cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Genç kız, gözaltı kararının çıkmasının ardından Twitter'dan "Allah hepinizden razı olsun! Şahıs hakkında gözaltı kararı çıktı. Hepinize teşekkür ederim, iyi ki varsınız.." diye yazdı. 



Cezaevinde olduğu ortaya çıktı



Ercan Kızılateş'in bir başka suçtan hakkında verilen mahkumiyet kararı nedeniyle cezaevine konulduğu ortaya çıktı. Minibüsteki saldırı sonrası ifade veren E.K bu olayla ilgili olarak serbest bırakıldı. Ancak adli işlemlerin sürdüğü sırada E.K' nın "Vergi kanuna muhalefet" ten suçlu bulunduğu ve 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. E.K bu suçun infazı için Cezaevine teslim edildi. 

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