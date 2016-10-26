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Şort giydiği gerekçesiyle Ayşegül Terzi'yi tekmeleyen saldırganı ilk duruşması bugün

Abdullah Terzi gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılmış, gelen tepkiler üzerine "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanmıştı

26 Ekim 2016 00:43

Kurban Bayramı'nın birinci günü İstanbul'daki evine gitmek üzere otobüse binen Ayşegül Terzi'yi şort giydiği gerekçesiyle tekmeleyen  Abdullah Çakıroğlu'nun  duruşması bugün sabah 10.00'da Kartal Adliyesi'nde 40. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Terzi'nin şikayetçi olduğu saldırgan Abdullah Terzi gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılmış,gelen tepkiler üzerine "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Çakıroğlu hakkında 4 ayrı suçlamadan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. 

Adli Tıp, şort giydiği gerekçesiyle tekmelenen hemşire Ayşegül Terzi’yle ilgili raporunda, olay nedeniyle ruhsal travma yaşadığını ve psikolojik tedavisinin zorunlu olduğunu belirtmişti.

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