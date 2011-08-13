'Şort dayağı' iddiasına şortlu eylem!

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19 yaşındaki Nurcan İbrahimoğlu’nun uğradığı şiddeti protesto etmek için şort giymiş eylemciler, Kadıköy’deki Beşiktaş vapur iskelesi önünde toplandı. Türkiye 2. ligi takımlarından Işıkspor oyuncusu Başak Koç, grup adına yaptığı açıklamada, olayın acı verici olduğunu belirterek yaşanan şiddetin toplumun her katmanını sardığını vurguladı. Koç, “Bize benzemeyeni şiddetle yola getirmeye çalışmak bir çıkmaz yoldur” dedi.Eyleme beklenen desteğin verilmemesinden dolayı üzüldüğünü ifade eden Koç “Ben burada diğer sporcu arkadaşlarımı da görmek isterdim. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, oyuncularının böyle bir organizasyona katılmasını istemediğini açıkladı. Bu nedenle Nurcan yanımızda yer almadı. Sosyal paylaşım sitelerinden yaklaşık 2 bin kişiye ulaştığımızı düşünüyorum. Bugün de en az 100 kişi bekliyordum” dedi. Koç, kendisi dışında spor camiasından tek desteğin Eczacıbaşı altyapısında oynayan ve babası ile eyleme katılan küçük voleybolcudan geldiğini söyledi. Açıklamanın ardından grup vapura binerek Beşiktaş’a geçti. Beşiktaş’ta otobüs durağına giden 10 kişilik protestocu grup daha sonra 4. Levent’e giden bir otobüse bindi.Beşiktaş kadın voleybol PAV takımı oyuncusu İbrahimoğlu’nun kulübünün dün yaptığı “Konu siyasallaştı, eyleme katılım olmayacak” açıklaması nedeniyle katılmadığı öne sürüldü. Bayan Voleybol Milli Takımı’nın da gündeminde kupa maçları olduğu, oyuncuların motivasyonlarının bozulacağı nedeniyle eyleme destek vermediği kaydedildi. Protestoya eylemciden çok basının ilgi gösterdi.