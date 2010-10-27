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Ekonomi

Soros'tan marihuanaya 1 milyon dolar

Yatırımcı Soros, marihuananın yasallaşmasını savunan kampanyaya 1 milyon dolar bağışladı.

27 Ekim 2010 03:00

T24 - Amerikalı yatırımcı George Soros, California'da marihuananın yasallaşmasını savunan kampanyaya 1 milyon dolar bağışladı.  Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan yazısında  Soros, marihuananın yasallaşmasıyla birlikte suçun ve şiddetin azalacağını savunmuştu.

Amerikalı ünlü yatırımcı  milyarder George Soros dün marihuananın (esrar) California'da yasal hale getirilmesi için yürütülen kampanyaya  1 milyon dolar bağışladı.

ABD'de marihuana kullanımının suç olmaktan çıkarılmasını amaçlayan İlaç Politikası Birliği, Macaristan doğumlu Amerikalı Soros'un "Teklif 19" kampanyasına para bağışladığını doğruladı.

Soros, desteğini Wall Street Journal gazetesindeki yazısında da ilan etmiş, ancak bağışın ayrıntılarını açıklamamıştı.

Soros yazısında, marihuananın düzenlenmesi ve vergilendirilmesinin eş zamanlı olarak infaz ve hapis maliyetlerini azaltarak vergi mükelleflerinin milyonlarca dolarını kurtaracağını yazmıştı. Ayrıca suçun ve  şiddetin azalacağını da savunmuştu.

California 1996'da marihuananın tıbbi kullanımına izin verdi. Teklif 19, 21 yaş üstü insanların kişisel kullanım için marihuana bulundurması, yetiştirmesi ve taşımasının yasal kabul edilmesini öngörüyor ve bunun için ABD'de 2 Kasım'daki ara seçimler öncesinde kampanya yürütülüyor.

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