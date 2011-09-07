-Soros'tan borç krizi uyarısı NEW YORK (A.A) - 07.09.2011 - ABD'li ünlü yatırımcı George Soros, ''Avrupa'nın borç krizinin ABD'li yatırım bankası Lehman Brothers'in çöküşünün yol açtığı finansal krizden daha kötü olabileceği'' uyarısında bulundu. New York Times gazetesinde yayımlanan haber analizde, Avrupa'nın borç krizini kontrol altına alma mücadelesi verdiği, en büyük korkunun Avrupa'nın büyük bankalarından birinin iflas ederek, Lehman Brothers'ın Eylül 2008'de çöküşünün fitilini ateşlediği finansal krize benzer bir krize yol açması olduğu vurgulandı. Haber analizde, Avrupalı bankalardan bazılarının günlük operasyonları için gerekli kredileri bulmada zor günlerden geçmesi nedeniyle bu krizin üstesinden gelme yeterliliğine sahip olduğu konusundaki soruların devam ettiğine işaret edildi. Artan risklerden kendilerini korumaya çalışan Amerikalı finans kuruluşların, bazı durumlarda kısa vadeli kredi işlemleri yapmaktan sakınması ve Avrupalı finans kuruluşlarıyla iş yapmaktan geri durmasının, Avrupalı bankaların fon sorunlarını artırabileceğine işaret edildi. Daha büyük ölçekte benzer hareketlerin, bankalar, hedge fon ve diğer finans kuruluşlarının kendi çıkarlarını koruma adımları atması nedeniyle Lehman Brothers'ı iflasa zorladığı hatırlatıldı. Avrupa'daki karışıklığın, küresel finansal sistemdeki doğal etkileşim yüzünden hızla Atlantik'in diğer yakasına sıçrayabileceği ve ayrıca zaten zor durumdaki ekonomilere daha fazla zarar verebileceği kaydediliyor. Benzer bir uyarıyı yapan Soros, Avrupa'da bankacılık krizinin üstesinden gelecek bir kuruluşun olmadığına dikkat çekerek, ''Bu kriz Lehman Brothers'dan çok daha kötü potansiyele sahip bulunuyor'' dedi. Soros, ''Bu nedenle sorun çok ciddi. Avrupa'da böyle bir kuruluş oluşturmak adına siyasi niyet yaratmak için bir krize ihtiyacınız var, ancak hala yetkililerin ne yapacağına ilişkin bir anlayış sorunu var'' ifadesini kullandı. Londra'da İsveçli UBS bankasından stratejist Philip Finch de, ''küresel bankacılık sektörünün birçok cephede zarara uğramış gibi göründüğünü, durumun kesinlikle kötüye gittiğini'' belirtti. Sonuç olarak bankaların bir diğerine kredi vermeye gönülsüz olduğunu ve nakit biriktirdiğini ifade eden Finch, ''Bu algı kötüleşmeye devam ederse, eninde sonunda mevduatın kaçtığını göreceğiz. Bundan ciddi şekilde endişeleniyorum'' dedi. Finch, Avrupalı bankaların ülke borçlarında büyük kayıp deneyimleri yaşamasa bile en az 150 milyar avro yeni sermaye desteğine ihtiyacı olduğunu savundu.