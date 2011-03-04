-SOROS'DAN ''PETROL'' UYARISI ANKARA (A.A) - 04.03.2011 - Uluslararası yatırımcı ve Soros Fon Yönetimi Başkanı George Soros, petrol üreten ülkelerin vatandaşlarının, ülkelerinin doğal kaynaklarının daha çok faydasını görmesi gerektiğini belirtti. Soros, BBC'ye verdiği mülakatta, Libya'daki ayaklanmaların, petrolden elde edilen paranın kötüye kullanılmasıyla beslenen ''yolsuzluğa karşı şiddetli tepki''nin sonucu olduğunu ifade ederek, Rusya ve Suudi Arabistan gibi diğer üreticilerin de daha fazla ''şeffaflık ve hesap verebilirliğe'' ihtiyacı olduğunu kaydetti. Soros, ''Doğal kaynakların kullanımında şeffaflık ve daha önemlisi hesap verebilirlik, doğal kaynaklardan yararlanan bu ülkelerde yaşayan insanların ihtiyacı olan şey. Libya'nın ürettiği inanılmaz zenginlik, Kaddafi'nin elinde bulunuyor ve şimdi insanlar buna ayaklandı'' dedi. Libya, günlük 1,6 milyon varil petrol üretimiyle dünyanın en büyük 17. petrol üreticisi konumunda bulunuyor. ABD ve Avrupa'nın, Libya'da ve diğer yerlerdeki ayaklanmaları daha aktif olarak desteklemesi gerektiğini belirten Soros, böylece yeni rejimlerin Batı ile işbirliği içinde olacağını kaydetti. Soros, ''Avrupa ve ABD'nin ayaklanmaların arkasında değil, önünde olması çok önemli çünkü arkada kalırsa, gelişen yeni rejimlerle yakın ilişki kaybedilir ve eğer gereğince desteklenirlerse, rejimler demokratik olabilir'' diye konuştu. Soros, Ortadoğu'da yaşananların 1989-1991 yılında eski Sovyetler Birliği'nde olanlarla benzerlik taşıdığı iddiasında bulundu. George Soros, İran rejiminin ise ''devrimlerin en kanlısıyla'' devrileceğini tahmin ettiğini söyledi.