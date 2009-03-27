Soros, krizde 1.1 milyar dolar kazandı

Global krizde hedge fonlar ağır yara alırken kurumsal yatırımcı dergisi Alpha, 2008’in başarılı hedge fon yöneticilerini seçti.



2007 yılına göre gelirleri düşen hedge fon yöneticileri, geçen yıl toplam 11.6 milyar dolar gelir elde etti.



En kazançlı hedge fon yöneticisi 2.5 milyar dolar gelirle Renaissance Technologies’den James Simons oldu. İkinci sırada 2 milyar dolarla Paulson’dan John Paulson, üçüncü sırada 1.5 milyar dolarla Centaurus Energy’den John Arnold bulunurken ABD’li ünlü yatırımcı George Soros, 1.1 milyar dolar gelirle listede 4’üncü sırada yer aldı.



Gelirler hesaplanırken yöneticilerin şirket performasına dayalı hisseleri ve yönetim kurulu ücret üyeliğiyle fonlarındaki sermaye yatırımlarının artışı ele alındı

