Soros: Finans sistemi çöküşün eşiğine geldi

T24 - ABD’li ünlü yatırımcı George Soros, küresel finans sisteminin fonksiyonlarını yerine getiremez bir halde bulunduğunu ve çöküşün eşiğinde olduğunu kaydetti.



22 milyar dolarlık servetiyle en zengin 7’nci Amerikalı olan Soros, New York’ta bir etkinlikte yaptığı konuşmada şu andaki yürürlükte olan finansal sistemin kopma noktasına gittiğini dile getirerek, “Bunun sonuçları korkunç olabilir. İşlerin buraya doğru gidişini engellemek için herşey yapılmalı” dedi.



‘Para sihirbazı’ lakabıyla da tanınan 80 yaşındaki Soros, gelişmekte olan ülkelerin yaşadıkları güçlüklere rağmen gelişmiş ülkelerin gittiği deflasyonist borç tuzağına düşmediklerine dikkat çekti. Soros son dönemde yaptığı seyahetler sonucu Afrika ve Arap dünyası için iyimser düşüncelere kapıldığını da söyledi.



Soros, “Birçok olumlu şey oluyor. Arap Baharı devrimci bir gelişme” dedi. Macar kökenli olan Soros, Macaristan’daki 1956 yılındaki devrimi örenk göstererek, “Macaristan’daki siyasi atmosfer 1989’a kadar bir meyve vermedi. Hemen başarı bekleyemezsiniz. Ancak olan bitenin etkisi kalıcı olacak” dedi.





