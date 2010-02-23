Soros: Euro'nun geleceği belirsiz

T24 - Dünyaca ünlü yatırımcı Soros, Yunanistan kurtarılsa bile Euro'nun geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi.





Milyarder yatırımcı George Soros, Yunanistan'a yapılacak geçici tedbir türünden bir yardımın bu ülkeyi kurtarmak için yeterli olacağını, ancak Avrupa'nın karşı karşıya olduğu daha büyük sorunlar yüzünden Euro'nun geleceğininin belirsizliğe düşeceğini söyledi.



Financial Times gazetesinde yer alan yazısında Avrupa Birliği'nin şartlı yardım için daha müdahaleci gözetim ve kurumsal düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu belirten Soros, iyi organize edilmiş bir Eurobond piyasasının arzu edildiğini de ifade etti.



Soros, "Yunanistan'a yapılacak geçici türden bir yardım bu ülke için yeterli olacak, ancak geriye İspanya, İtalya, Portekiz ve İrlanda kalıyor. Bu ülkelerin tümü Euro Bölgesi'nde bu şekilde yardım bekleyen çok büyük bir parça oluşturuyorlar. Yunanistan ayakta kalsa bile, Euro'nun geleceği belirsizliğe girer" " dedi.



Yunanistan'ın bütçe açığı 2009'da gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 12.7'sine ulaşarak, AB'nin yüzde 3 sınırının epey üzerine çıkmıştı. Yunanistan bütçe açığını 2010'da GSYH'sinin yüzde 8.7'sine çekme sözü verdi.





