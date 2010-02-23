T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Soros: Euro'nun geleceği belirsiz

Dünyaca ünlü yatırımcı Soros, Yunanistan kurtarılsa bile Euro'nun geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

23 Şubat 2010 02:00

T24 - Dünyaca ünlü yatırımcı Soros, Yunanistan kurtarılsa bile Euro'nun geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi.
    

Milyarder yatırımcı George Soros, Yunanistan'a yapılacak geçici tedbir türünden bir yardımın bu ülkeyi kurtarmak için yeterli olacağını, ancak Avrupa'nın karşı karşıya olduğu daha büyük sorunlar yüzünden Euro'nun geleceğininin belirsizliğe düşeceğini söyledi.

Financial Times gazetesinde yer alan yazısında Avrupa Birliği'nin şartlı yardım için daha müdahaleci gözetim ve kurumsal düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu belirten Soros, iyi organize edilmiş bir Eurobond piyasasının arzu edildiğini de ifade etti.

Soros, "Yunanistan'a yapılacak geçici türden bir yardım bu ülke için yeterli olacak, ancak geriye İspanya, İtalya, Portekiz ve İrlanda kalıyor. Bu ülkelerin tümü Euro Bölgesi'nde bu şekilde yardım bekleyen çok büyük bir parça oluşturuyorlar. Yunanistan ayakta kalsa bile, Euro'nun geleceği belirsizliğe girer" " dedi.

Yunanistan'ın bütçe açığı 2009'da gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 12.7'sine ulaşarak, AB'nin yüzde 3 sınırının epey üzerine çıkmıştı. Yunanistan bütçe açığını 2010'da GSYH'sinin yüzde 8.7'sine çekme sözü verdi.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24