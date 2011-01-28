Soros: Ekonomi teorisi tamamen yenilenmeli

T24

Soros, "euronun kalıcı olduğu ve herkesin ortak para birimine bağlılık gösterdiği açık" dedi. Soros, kalıcı hale getirilen Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun desteğiyle, euronun biçim değiştirmekte olduğunu söyledi. Ancak Soros, euronun ekonomik kaynaşma getirmediği, aksine "ayrışmaya yol açtığı" uyarısını da yaptı.Olası bir ayrışmayı ise, "euro iki ayrı kulvarda ilerleyen bir Avrupa'ya yol açabilir... bu da siyasi olarak yıkıcı olacaktır" sözleriyle anlattı. 'Krizin nedeni yanlış ekonomik varsayımlar'Soros, açıklamasında küresel ekonomik krize de değindi."Yanlış" ve çökmüş ekonomik teorilerin "finansal krizin asıl nedeni" olduğunu söyleyen Soros'a göre bu teorilere, piyasaların verimli olduğu ve ekonomik aktörlerin rasyonel beklentiler üzerinden hareket ettiği varsayımları da dahil."Yaşadığımız dünyada, insanları içeren meselelerin kusursuz olmadığını görmemiz lazım" diyen Soros, bu nedenle "Piyasaların kusursuz olmamasının denetçileri kusursuz yapmadığını, ve denetçilerin kusursuz olmamasının da piyasaları kusursuz yapmadığını" söyledi.Soros, İngiltere hükümetinin kemer sıkma paketinin ülkeyi yeniden krize sokabileceği uyarısını da yaptı.'İngiltere kesintileri yeniden düşünmeli'Soros, "kesinti yapmak konusunda haklı olabilirler ancak etkileri hissedildiği zaman kesintilere dair değişiklik yapmak durumda kalabileceklerini düşünüyorum" dedi.Kesintilerin "sürdürülebilir" olmadığını söyleyen Soros, İngiltere ekonomisinin karşı karşıya olduğu en büyük tehlikenin aynı anda artan borç ve düşen fiyatların yaratacağı bir deflasyon sarmalı olduğu uyarsını yaptı.Ancak tespitlerine dair daha fazla yorum yapmaktan kaçınan Soros, İngiltere ekonomisini "o kadar yakından" takip etmediğini de ifade etti.'Yeni teoriler şart'"Ekonomik teorilerin tamamen yeniden düşünülmesi" çağrısı yapan Soros, sponsorluğunu yaptığı düşünce kuruluşu Institute for New Economic Thinking - Yeni Ekonomik Düşünce Enstitüsü'nün bunu başarabileceğini umduğunu da ekledi.Enstitü çalışanları arasında Amerikan Merkez Bankası'nın eski başkanı ve yakın zamana kadar Barack Obama'nın ekonomik iyileşme danışmanlarından olan Paul Volcker de var.Enstitü'nün danışma kurulu ise altı Nobel ödüllü ekonomisti bir araya getiriyor.