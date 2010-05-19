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Ekonomi

Soros, Citigroup hisselerini sattı

Soros Fon Yönetimi Başkanı George Soros, sahip olduğu Citigroup hisselerinin tamamına yakın bir bölümünü sattı

19 Mayıs 2010 03:00

T24- Soros Fon Yönetimi Başkanı George Soros, sahip olduğu Citigroup hisselerinin tamamına yakın bir bölümünü sattı.


Fransız gazetesi Le Monde’daki habere göre, ABD Borsa Yönetiminin Sermaye Piyasası Kurulu’na (SEC) sunduğu belgede, Soros’un bu yılın ilk çeyreğinde 94.7 milyon adet Citigroup hissesinin neredeyse tamamını sattığı belirtildi.


Soros Fon Yönetimi 31 Mart’ta yaptığı açıklamada, yalnızca 10 bin 500 Citigroup hissesinin mülkiyetinde kaldığını ifade etmişti. Soros, 31 Aralık 2009’da 313 milyon dolar değerinde 94.7 milyon adet Citigroup hissesi bulunduğunu açıklamıştı.

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