Soros: Boğa piyasası henüz başlamadı

Ünlü yatırımcı Soros, ABD borsalarında yaşanan yükselişin bir boğa piyasasının başlangıcı olmadığını söyledi. Soros'a göre, ABD'nin depresyona girme riski sürüyor.

Ünlü yatırımcı George Soros, ABD borsalarında dört haftadır yaşanan yükselişin bir boğa piyasasının (fiyatların yükseldiği piyasa) başlangıcı olmadığını çünkü ekonominin halen daralmakta olduğunu söyledi.

Bloomberg'e konuşan Soros, mevcut krizin daha önce yaşananlardan çok farklı olduğunu ve ABD'nin depresyona girme riskinin sürdüğünü ifade etti.

Soros, koordineli olarak hareket edilmesi durumunda krizin aşılabileceğini kaydetti.

Soros, ABD ekonomisinin kalıcı bir yavaşlama yolunda ilerlediğini söyledi. Soros, ABD'nin Japonya gibi büyümenin düşük olduğu bir sürece girdiğini ve buna ek olarak yüksek enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Soros, hükümet yardımlarının bankaları zombi bankalara çevirebileceğini, zombiye dönüşen bankaların ise ekonominin enerjisini emip yavaşlama sürecini uzatabileceğini kaydetti.

Soros, bankacılık sektörünün borcunu çeviremez durumda olduğunu ve emlak piyasasının iyileşmenin başlaması için hayati önem taşıdığını söyledi.

2010'da hafif hareketlilik olabilir



Ekonominin bu yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde toparlanmasını beklemediğini ifade eden Soros, 2010 yılında büyümede hafif bir hareketlilik olabileceğini belirtti.

Diğer yandan Soros, ABD hükümetinin bankacılık planını da eleştirdi. Soros, planın gizli sübvansiyonlara izin verdiğini ve genel anlamda, Obama yönetiminin, bankacılık kurtarma planına taze bir bakış getirmediğini kaydetti.