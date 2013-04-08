Soros: Altın artık güvenli liman değil

Yatırımcı George Soros, Euro krizi sırasında altının güvenli liman olma özelliğinin "yok olduğunu" savundu.

Altının bir yatırım aracı olarak güvenilirliği ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Son olarak Hong Kong'daki "South China Morning Post" gazetesine bir röportaj veren ünlü yatırımcı George Soros, altının artık güvenli liman olmadığını söyledi.

Soros, "Altının en güvenli liman olması gerekirdi. Ancak geçtiğimiz sene Euro para birimi çökmeye yaklaşınca altın da düştü, çünkü insanlar bir şey satmaları gerektiğinde altın sattılar. Böylece altın da bütün diğer yatırım araçlarıyla birlikte değer kaybetti" dedi.

Soros, "Altının güvenli liman özelliği yok oldu. Altının güvenilir olmadığı kanıtlandı. Bu hayal kırıklığı nedeniyle de insanlar ellerindeki altın yatırımlarını azaltıyorlar" diye ekledi.