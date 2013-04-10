Soros: Almanya Euro Bölgesi’nden çıksın

Yatırım uzmanı George Soros, mevcut politikaların krizin önüne geçemeyeceği için Almanya’nın Euro Bölgesi’nden çıkması gerektiğini söyledi.

Bir konferans için Almanya’da bulunan ünlü yatırım uzmanı George Soros, Almanya'nın Euro Bölgesi'ne yönelik yanlış politikalar izlediğini, bu yüzden ya bu politikalara karşı tavrını değiştirmesini ya da bölgeden çıkmayı düşünmesi gerektiğini belirtti.

Yatırım şirketi Soros Fund Management'ın sahibi olan Soros, “Almanya’daki mali sorun, Euro Bölgesi’nde yanlış politikalar izlemesi" dedi.