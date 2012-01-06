Soros: AB'nin dağılması felakete yol açar

T24 - Ünlü yatırımcı George Soros, Euro'nun çökmesi ve Avrupa Birliği'nin dağılmasının küresel finans sistemi üzerinde felaket boyutunda etkiler yaratacağını söyledi.



Ünlü yatırımcı George Soros, borç kriziyle boğuşan Avrupa'yla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.



Soros, Euro'nun çökmesi ve Avrupa Birliği'nin dağılmasının küresel finans sistemi üzerinde felaket boyutunda etkiler yaratacağını söyledi.



Hint basınına demeç veren Soros, Euro'nun Avrupa Birliği'nin siyasi bütünlüğünü tehlikeye attığını belirtti.



Soros, Euro Bölgesi krizinin 2008'de çıkan krizden daha ciddi ve daha tehlikeli olduğunu kaydetti.



Ünlü yatırımcı, bazı Euro Bölgesi ülkelerinin kreditör ve borçlu ülkeler arasındaki dengesizlikler nedeniyle daha fazla kemer sıkma önlemi almak zorunda kalabileceğini söyledi.



Euro Bölgesi'ndeki finansal krizin akut evresinin henüz çözülemediğine dikkat çeken Soros, bu durumun krizi daha da kötüleştirdiğini belirtti.



Soros, krize çözüm bulunacağının net olmadığını da sözlerine ekledi.



