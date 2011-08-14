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Ekonomi

Soros: AB'den çıkmalılar BERLİN (A.A)

14 Ağustos 2011 20:48

-Soros: AB'den çıkmalılar BERLİN (A.A) - 14.08.2011 - Ünlü yatırımcı George Soros, Yunanistan ve Portekiz'in ağır borç yükü altında bulunmaları nedeniyle Avro Bölgesi'nden çıkmaları gerektiğini savundu. Soros, Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, ''Biri Yunanistan sorununu öylesine kötü idare etti ki, şu anda en iyi yol Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nden çıkması olabilir'' dedi. Portekiz'in de Yunanistan ile aynı yolu seçmesi gerektiğini iddia eden Soros, ''AB ve Avro Bölgesi bunu atlatır'' ifadesini kullandı. Avro Bölgesi ülkelerinin, ''Eurobond''ları takdim etmeyi kabul etmesinin zamanının geldiğini ifade eden Soros, ''Sevin ya da sevmeyin avro var olmaya devam edecek. Ve avronun uygun biçimde işlevini yerine getirmesi için avroyu paylaşan ülkeler aynı koşullar altında borçlarının büyük bölümünü yeniden finansa etmeliler'' dedi. Soros, Eurobond'un uygulanmasına karşı çıkan Almanya yönetiminin, Eurobondların takdimi için kuralları belirlemekle sorumlu olduğunu belirtti. Avroya karşı piyasada oynama niyetinde olmadığını kaydeden Soros, ''Avroya karşı kesinlikle bahse girmeyeceğim çünkü Çin'in dolara karşı bir alternatifte yüksek çıkarları var ve avroyu koruması için Avrupalılara yardım etmek için mümkün olan herşeyi yapacak'' dedi. Soros, 1992 yılında İngiliz sterlini üzerine yaptığı spekülasyonla bir günde 1 milyar dolar kazanmıştı.   

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