Sörloth'un takasla Süper Lig'e döneceği iddia edildi

Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, sezon başında Trabzonspor'dan ayrılmıştı. Futbolcu hakkında, Süper Lig'e dönecek şeklinde bir iddia ortaya atıldı.



A Spor canlı yayında Sörloth'un takas edilerek transfer edilebileceği söylendi. Bild Gazetesi'nin haberine göre ''Sörloth ne zaman patlama yapacak? 20 milyon euroya transfer edildi ama 7 maçtır gol atamadı. Leipzig'in en golcü oyuncusu takımın sol beki!'' ifadeleri kaleme alındı.



Takımın teknik direktörü Nagelsmann ise, ''Forvet hattımızdan seken topları sahadaki orta sahalarımızın tamamlamasıyla gol buluyoruz. Bizim için seken toplar önemli.'' dedi. Ayrıca Nagelsmann, önemli olanın takım oyunu olduğunu sözlerine ekledi.

Sörloth, Süper Lig'de geçen sezonu Trabzonspor'da 24 gol ile tamamlamıştı. Sezon başından bu yana, yeni takımı Leipzig ile 7 maçta forma giyen Sörloth, henüz gol ve asist yapamadı.



Formunda olmaması Almanya'da büyük eleştirilere sebebiyet verdi.









