Sörloth 9. maçını da boş geçti; Alman basını eleştirilere başladı

Geçen sezon Trabzonspor'da gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çeken ve Bundesliga takımlarından Leipzig'e 20 milyon Euro karşılığı transfer olan Alexander Sörloth'un yeni takımında kötü gidişatı devam ediyor.



Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda PSG ile karşılaştığı maçın son 16 dakikasında forma giyen Sörloth, 1-0 mağlup olan takımı adına yine skor katkısı veremedi.Yeni takımında 9. maça çıkan Norveçli golcü, henüz gol atabilmiş değil.

Sörloth, son lig maçında Frankfurt'a karşı ilk 11'de sahaya çıkmış, 1-0 geride kapattıkları ilk yarı sonrası teknik direktör Julian Nagelsmann oyuncusunu kenara almıştı. PSG karşısında ise yedek soyunan Sörloth, 74. dakikada oyuna dahil oldu.

"Ne zaman patlama yapacak?"

Alman basını, Alexander Sörloth'un vergilerle birlikte yıllık 5 milyon euroluk bir sözleşmesi olduğunu ve henüz golle tanışamamış olmasını eleştirerek sayfalarına taşıdı.



Dünyaca ünlü Alman gazetesi Bild, Sörloth hakkında yayınladığı haberde "Ne zaman patlama yapacak? 20 milyon euroluk forvetin hala gol katkısı yok. Takımın en golcü oyuncusu sol bek!" ifadelerini kullanmıştı.

Haaland'la karşılaştırıldı

Yine Bild'e yer alan bir değerlendirmede geçen sezon devre arasında Salzburg'dan Dortmund'a 20 milyon Euro karşılığı transfer olan Erling Haaland'ın durmaksızın gol attığı vurgulandı.



Henüz 20 yaşında olan Haaland, bu sezon çıktığı 13 maçta 17 gol atıp 3 asist yaptı.Öte yandan Haaland, 12 maçta 16 gol atarak Şampiyonlar Ligi'nde 15 gole en kısa sürede ulaşan futbolcu oldu.