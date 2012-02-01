-Sorkozy'den Yahudi soykırımı tehdidi PARİS (A.A) - 01.02.2012 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, bugünkü bakanlar kurulu toplantısında, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayılmasının öngören yasayı desteklemeyen bakanlarını eleştirdiği bildirildi. Fransız Haber Ajansı, bugünkü bakanlar kurulu toplantısında Sarkozy'nin, ''yasayı desteklemeyen bazı hükümet üyelerini önlerini görmemekle suçladığını'' duyurdu. Hükümetin ismini açıklanmasını istemeyen iki üyesinin görüşlerine atıfta bulunan Fransız Haber Ajansı, Sarkozy'nin, Anayasa Konseyi'nin yasayı bozması halinde, Yahudi soykırımının inkarının suç sayılmasıyla ilgili yasanın da artık sorgulanabileceği tehdidinde bulunduğu bildirdi. Sarkozy'nin ayrıca, Anayasa Konseyi'nin yasayı bozması halinde hemen yeni bir yasa tasarısı hazırlanmasını isteyeceği belirtildi. Fransa parlamentosunda geçen hafta kabul edilen yasa, ''Fransız kanunlarının resmen tanıdığı soykırımların inkarının suç sayılmasını'' öngörüyor. Senatodan 77 ve meclisten 65 üye dün yasaya itiraz için Anayasa Konseyi'ne resmen başvurmuştu. Dışişleri Bakanı Alain Juppe, yasayı ''yersiz ve uygun olmayan'', Tarım Bakanı Bruno Le Maire ise, ''tarihi konularda parlamentonun karar vermesine karşı olduğu'' için yasaya açıkça karşı çıkmıştı. Kültür Bakanı Frederic Mitterrand'ın da yasaya karşı çıktığı biliniyor.