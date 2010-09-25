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Dünya

Sorgusuz sualsiz infaz ettiler!

Pakistan'da askerler tarafından bir duvar dibine dizilen 6 kişi, sorgusuz sualsiz infaz edildi...

25 Eylül 2010 03:00

T24 - Pakistan'da askerler tarafından bir duvar dibine dizilen 6 kişi, sorgusuz sualsiz infaz edildi. Cep telefonuna çekilen infaz kan donduruyor...

Pakistanlı askerler, İslamcı militan olduğunu iddia ettikleri 6 kişiyi bir duvarın dibinde kurşuna dizdi. Üstelik askerlerden biri yere yığılan iki kişi ölmedi gerekçesiyle yanına yaklaşarak kafasına sıktı. 

Videoyu izlemek için tıklayınız...

Pakistan yıllardır ülkenin kuzeyindeki Svat vadisinde Taliban'a karşı askeri mücadele veriyor. Şimdiye kadar çıkan çatışmalarda siviller de dahil binlerce insan hayatını kaybetti. ABD insansız uçakları da düzenli olarak Pakistan'ın kuzeyinde Taliban hedeflerine hava saldırısı düzenliyor.

Ancak cep telefonuyla çekilen iki görüntü savaşın vahşetini hiç bu kadar açıkça ortaya koymamıştı. Pakistanlı askerler Svat vadisinde Taliban militanı oldukları gerekçesiyle 6 kişiyi bir duvarın dibine dizdi. Kurbanlardan bazılarının gözleri bağlı olmasına rağmen, etrafta olan biteni görebiliyorlardı. Görüntüde bir asker 6 kişinin sırada düzgün durmasını söylüyor. Karşı tarafta ise eli silahlı askerler duruyor. Askerler bir anda ateş ediyor ve o 6 kişi yere yığılıyor. Ancak yere düşen iki ceset hala kıpırdıyor. Bir asker çok soğukkanlı bir şekilde yerde yatanlara yaklaşıyor ve bu defa beyinlerine sıkıyor.

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