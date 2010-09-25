Sorgusuz sualsiz infaz ettiler!

T24

Pakistanlı askerler, İslamcı militan olduğunu iddia ettikleri 6 kişiyi bir duvarın dibinde kurşuna dizdi. Üstelik askerlerden biri yere yığılan iki kişi ölmedi gerekçesiyle yanına yaklaşarak kafasına sıktı.Pakistan yıllardır ülkenin kuzeyindeki Svat vadisinde Taliban'a karşı askeri mücadele veriyor. Şimdiye kadar çıkan çatışmalarda siviller de dahil binlerce insan hayatını kaybetti. ABD insansız uçakları da düzenli olarak Pakistan'ın kuzeyinde Taliban hedeflerine hava saldırısı düzenliyor.Ancak cep telefonuyla çekilen iki görüntü savaşın vahşetini hiç bu kadar açıkça ortaya koymamıştı. Pakistanlı askerler Svat vadisinde Taliban militanı oldukları gerekçesiyle 6 kişiyi bir duvarın dibine dizdi. Kurbanlardan bazılarının gözleri bağlı olmasına rağmen, etrafta olan biteni görebiliyorlardı. Görüntüde bir asker 6 kişinin sırada düzgün durmasını söylüyor. Karşı tarafta ise eli silahlı askerler duruyor. Askerler bir anda ateş ediyor ve o 6 kişi yere yığılıyor. Ancak yere düşen iki ceset hala kıpırdıyor. Bir asker çok soğukkanlı bir şekilde yerde yatanlara yaklaşıyor ve bu defa beyinlerine sıkıyor.