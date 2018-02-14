Sorgun'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Necip Yılmaz (83), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aşağıcumafakılı köyünde meydana geldi. Eymir beldesinden ilçe merkezine gelen Sefa S. (25) yönetimindeki 55 FK 133 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçen Necip Yılmaz’a (83) çarptı. Kazada ağır yaralanan Necip Yılmaz, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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