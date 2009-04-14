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Sorgulara bugün başlandı

Ergenekon soruşturması kapsamında 18 ilde gözaltına alınanların sayısı 43’e yükseldi. İfadelere bugün başlandı

14 Nisan 2009 03:00

Ergenekon soruşturmasının 12. dalgası kapsamında 18 ilde, 83 adrese yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 43’e yükseldi. Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ile beraber, 3'ü eski 5 rektör de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Türkan Saylan'ın evi ve çok sayıda ÇYDD şubesi ile İstanbul Beyoğlu'ndaki ÇYDD Genel Merkezi de arama listesinde yer aldı. Saylan ile işbirliği içinde Milliyet gazetesinin "Baba Beni Okula Gönder" kampanyasını yürüten Doğan Gazetecilik İcra Kurulu üyesi Tijen Mergen de gözaltına alındı.

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Erol Manisalı'da gözaltına alınanlar arasındaydı.

12’nci dalga kapsamında gözaltına alınan 43 kişiden 32’si İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Bu kişilerin sorgularına bugün başlanacağı ve haklarında Cuma gününe kadar gözaltı süresinin alındığı bildirildi. Gözaltına alınan diğer 11 kişinin de bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilmesi bekleniyor.

Gerekçede Erdoğan’a yönelik eylem planı var

Ergenekon operasyonunun 12. dalgası kapsamında gerçekleştirilecek gözaltı işlemleri ve aramalar için çıkarılan mahkeme kararında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bir eylem planı da yer aldı.

Gözaltına alınanların isimleri


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