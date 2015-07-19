Sörfçü Mick Fanning'e köpekbalığı saldırdı

Dünya Sörf Ligi'nin son ayağı olan Güney Afrika'da Avustralyalı sörfçü Mick Fanning, sörf yaparken canlı yayında köpekbalığı saldırısına uğradı.

Radikal'de yer alan habere göre, sörf yapmaya henüz başlamışken tahtanın üzerinden düşen sörfçünün saldırıya uğradığı anlar yürekleri ağızlara getirdi.

Herald Sun’ın haberine göre, kurtarma ekipleri tarafından hızlı bir şekilde sudan çıkarılan Fanning, saldırıdan herhangi bir yara almadan kurtuldu. Dehşet anları hakkında konuşan Fanning, “Tahtama gelmeye devam etti ve ben tekme atıp bağırıyordum. Yalnızca yüzgecini gördüm, dişlerini görmedim” ifadesini kullandı.

Olayın ardından etkinliğin iptal edildiği açıklandı.