-Sörfçü, köpek balığı kurbanı oldu SYDNEY (A.A) - 04.09.2011 - Avustralya'nın tatilcilerin rağbet ettiği batı sahilinde köpek balığı saldırısına uğrayan dalga sörfçüsü feci şekilde can verdi. Polis yetkilileri, Avustralya'nın Dunsborough kasabası yakınındaki Bunker koyu açıklarında bulunan The Farma adlı dalga sörfü limanında köpek balığı saldırısına uğrayan 20'li yaşlardaki sörfçünün olay yerinde öldüğünü belirtti. Sörfçünün saldırı sırasında kopan iki kolu ve iki bacağının hala bulunamadığı kaydedildi. Köpek balığının saldırdığı sırada suda 30 kadar sörfçünün bulunduğunu belirten sahildeki kafede çalışan Dep Pickett adlı görgü tanığı, saldırıyı fark eder etmez ambulans çağırdığını söyledi. Pickett, bir helikopterin, köpek balığıyla sörfçünün kaybolan kol ve bacaklarını bulmak amacıyla bölge üzerindeki uçuşunu sürdürdüğünü belirtti. Ian Stubbs adlı yerel bir yetkili, saldırının bölgede 20 yıldan beri meydana gelen ilk köpek balığı saldırısı olduğunu kaydetti.