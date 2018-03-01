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Spor

Sopron Basket - Fenerbahçe: 55-60

İSTANBUL, (DHA) FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımını 60-55'lik skorla mağlup etti

01 Mart 2018 01:04

İSTANBUL, (DHA)

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Macaristan\'ın Sopron Basket takımını 60-55\'lik skorla mağlup etti.
Novomatic Arena\'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 22-13\'le önde geçen sarı-lacivertliler, devreye ise 34-28 önde girdi. Üçüncü periyotta skor ve oyun üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, periyodu 51-46 önde kapatırken, final çeyreğinde de etkili oyununu sürdürerek parkeden 60-55 galip ayrıldı.
Rövanş maçı maçı, 7 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe\'nin sahası Metro Enerji Salonu\'nda oynanacak.

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