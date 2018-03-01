Sopron Basket - Fenerbahçe: 55-60

İSTANBUL, (DHA)

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Macaristan\'ın Sopron Basket takımını 60-55\'lik skorla mağlup etti.

Novomatic Arena\'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 22-13\'le önde geçen sarı-lacivertliler, devreye ise 34-28 önde girdi. Üçüncü periyotta skor ve oyun üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, periyodu 51-46 önde kapatırken, final çeyreğinde de etkili oyununu sürdürerek parkeden 60-55 galip ayrıldı.

Rövanş maçı maçı, 7 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe\'nin sahası Metro Enerji Salonu\'nda oynanacak.